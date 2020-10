Hautenge Hosen sind out: Wie Jeans jetzt getragen werden

In Sachen Mode sind sie immer etwas voraus: Mode-Vorbilder und Fashion-Influencer aus Schweden und Dänemark wundern sich schon seit zwei Jahren, dass hierzulande und in Deutschland noch immer alle in hautengen "Skinny Jeans" herumlaufen.

Seit beinahe zehn Jahren gelten enganliegende Röhrenhosen als "Standardschnitt" bei Jeans. Praktisch sind sie vor allem im Winter, weil Stiefel ideal dazu kombiniert werden können - nur sind sie jetzt eben langsam aber sicher auch bei uns out. Modevorbilder sieht man schon länger nicht mehr in Skinny Jeans auf ihren Instagram-Inszenierungen.