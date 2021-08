Die Überraschungen der letzten Olympia-Wettkämpfe

Auf der 42,195 Kilometer langen Strecke in Sapporo waren auch die letzten zwei Österreicher am Start. Lemawork Ketema musste wegen Muskelproblemen schon früh aufgeben. Österreichs Rekordhalter Peter Herzog lief als 61. über die Ziellinie. Mit den heißen und schwülen Bedingungen konnte der kenianische Weltrekordler Eliud Kipchoge am besten umgehen. Bei 27 Grad und 77 Prozent Luftfeuchtigkeit erreichte Kipchoge mit einer Zeit von 2:08:38 Stunden das Ziel. Für den 36-Jährigen war es der zweite Olympiasieg nach den Spielen 2016 in Rio de Janeiro.

125 Jahre vor ihm wurde der Grieche Spyridon Louis erster Marathon-Sieger bei den Olympischen Spielen.