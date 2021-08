Das olympische Feuer ist erloschen. Die Kostenfrage bleibt

Milliardenspiele

Die Spiele „Tokio 2020“ waren wegen der Verschiebung um ein Jahr und wegen der Covid-Maßnahmen nicht nur die ungewöhnlichsten der Geschichte, sondern auch unter den teuersten. Gesichert ist, dass die Japaner mit Kosten von 7,5 Milliarden Dollar (6,38 Milliarden Euro) gerechnet haben. Sicher ist auch, dass Verschiebung und Pandemie die Kosten in die Höhe getrieben haben. Von 13 bis 30 Milliarden gehen die Schätzungen.

Eine Studie der Universität Oxford kommt auf 20 Milliarden Dollar (17 Milliarden Euro), die in irgendeiner Form mit Sport zu tun haben. Dazu zählen beispielsweise neue Stadien, die Errichtung von Outdoor-Anlagen oder Renovationen an bestehenden Anlagen. Andere Ausgaben wie neue Hotels oder neue Infrastruktur sind nicht in diesen Kosten enthalten.

Im Schnitt kosteten die Spiele in den letzten 60 Jahren rund sieben Milliarden Euro. Tokio wollte auch in diesem Bereich sein, aber allein die Verschiebung kostete rund zwei Milliarden Dollar, hinzu kommen (größtenteils) fehlende Zuschauereinnahmen.

Das Fazit: Die Spiele in Tokio gehören zu den teuersten der Geschichte. Aber die Kosten reichen nicht für Gold. Mit nicht ganz 25 Milliarden Dollar waren die Winterspiele 2014 in Sotschi noch teurer.