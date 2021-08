Geteiltes Gold und Pferde-Dramen: Die Tops und Flops bei Olympia

Plus: „They“ mit Gold

Kanadas Frauen holten etwas überraschend Fußball-Gold. Mit dabei: Quinn. Die Nr. 5 spielte 2016 in Rio noch als Frau. Im Jahr 2020 verkündet Quinn, fortan als non-binär, also geschlechtsneutral, verstanden werden zu wollen. Quinn möchte demnach weder als Mann noch als Frau bezeichnet werden. Zudem will Quinn nur noch mit dem Nachnamen genannt werden. In der englischen Sprache wird nur noch das geschlechtsneutrale Pronomen „they“ verwendet, wenn Quinn gemeint ist. Auch die Gewichtheberin Laurel Hubbard (43) hat eine bewegende Geschichte hinter sich. Die Neuseeländerin wurde als Mann geboren und war nun als bejubelte Frau am Start.