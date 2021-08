Nach Olympia-Aus: Transgender-Athletin Hubbard erwägt Karriereende

Die neuseeländische Gewichtheberin Laurel Hubbard erwägt ihr Karriereende. "Das Alter hat mich eingeholt. Wahrscheinlich hat es mich schon vor einiger Zeit eingeholt", sagte die 43-Jährige am Dienstag in Tokio. "Deshalb ist es wahrscheinlich an der Zeit, darüber nachzudenken, mich auf andere Dinge in meinem Leben zu konzentrieren."