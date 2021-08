Die erste Transgenderin konnte nur das Gewicht nicht stemmen

So sehr das Internationale Olympische Komitee (IOC) für diesen Schritt gelobt wurde, so groß waren zugleich auch die Irritationen. Von ungleichen Voraussetzungen und von Wettbewerbsverzerrung war da die Rede, die Belgierin Anna Van Bellinghen, die wie Hubbards in der offenen Gewichtsklasse (+87 kg)im Einsatz ist, monierte im Online-Portal insidethegames.com: „Jeder, der Gewichtheben auf hohem Niveau trainiert hat, weiß ganz genau, dass diese besondere Situation für den Sport und die Athleten unfair ist.“

Die Geschichte um die transsexuelle Laurel Hubbard erinnert ein wenig an die Aufregung rund um die südafrikanische Leichtathletin Caster Semenya, die 2012 und 2016 Olympiagold über die 800 Meter gewonnen hatte. In Tokio durfte die intersexuelle Semenya nicht an den Start gehen.