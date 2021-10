College-Sport: Wenn aus Amateuren plötzlich Millionäre werden

Bo Nix, Star-Quarterback der Auburn University hat es vorgemacht. Am 1. Juli postete er ein Foto auf Instagram, auf dem er ein Teegetränk in einer Plastikflasche in die Kamera hält – und sein breitestes Grinsen aufsetzt. Er hat gut Lachen, denn seit Kurzem ist klar, dass er schon in diesem Jahr Hunderttausende, vielleicht sogar Millionen Dollar verdienen wird.