Jakob Pöltl: „Wer seine Meinung sagt, sollte auch informiert sein“

Die Spurs sind unroutiniert und gelten als Außenseiter. Wie sind die Erwartungen?

San Antonio, diese Basketball-verrückte Stadt, wird immer hohe Erwartungen haben an sein NBA-Team. Uns ist aber bewusst, dass wir heuer oft die Außenseiterrolle einnehmen werden. Es wird sich erst zeigen, in welchen Konstellationen wir erfolgreich spielen können. Wir haben aber schon ausreichend Talent und den Hunger, um in die Play-offs zu kommen.

Bedeutet ein höherer Stellenwert innerhalb der Mannschaft auch automatisch eine Wertsteigerung für die Marke Pöltl?

Es ist nicht so, dass ich jedes Monat einen neuen riesigen Privatsponsor ans Land ziehe. Dafür gibt es größere Marken und Persönlichkeiten in der NBA. Es ist mir auch gar nicht so wichtig. Wir, also mein Management und ich, rennen keinem Unternehmen hinterher. Ich suche definitiv nicht aktiv, weil ich weiß, dass eine Partnerschaft auch viel Zeit auffrisst. Zeit, die ich lieber anderweitig verwende. Und eines ist für mich auch klar.

Was denn?

Ich verdiene schon jetzt mehr als genug Geld. Mehr, als ich jemals in meinem Leben brauchen werde.