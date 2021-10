Ungeimpfter NBA-Star Irving könnte 15 Millionen Dollar verlieren

Kyrie Irving (29) soll - wie rund 40 weitere NBA-Profis - noch nicht gegen Corona geimpft sein. Darauf deuten mehrere Aussagen und Social-Media-Posts des Basketballers hin. Geht es nach ihm, dann wird er das wohl auch nicht tun. Doch langsam könnte es eng für den Star der Brooklyn Nets aus New York werden, bevor in den kommenden Tagen die Basketball-Saison beginnt. Denn in dem Bundesstaat gilt für Sportler eine Impfpflicht.

Ungeimpfte Sportler dürfen bei Wettkämpfen in New York nicht teilnehmen - und verlieren damit das Recht auf Bezahlung für das entsprechende Spiel. Bei jemandem wie Irving fällt das schon gewaltig ins Gewicht. Wie der US-Sportsender ESPN vorrechnet, würde der Wahl-New-Yorker pro Partie 380.000 US-Dollar verlieren. Wenn er - weiter ungeimpft - bei allen 41 Heimspielen der Nets fehlt, entgehen ihm demnach 15 Millionen US-Dollar.