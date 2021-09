In Deutschland ist aktuell ein ähnliches Phänomen wie in Österreich zu beobachten. Die Zahlen gehen - nach einem beängstigend schnellen Anstieg in den vergangenen Wochen - aktuell wieder zurück.

In Deutschland allerdings auf einem deutlich niedrigerem Niveau. Bei rund 65 liegt die 7-Tage-Inzidenz dort aktuell, in Österreich noch immer bei 136.

Entwarnung will der deutsche Star-Virologe Christian Drosten - ähnlich wie seine Kollegen in Österreich - deswegen allerdings noch nicht geben.

Schon jetzt sei zu sehen, dass in ostdeutschen Bundesländern die Inzidenz offenbar unabhängig vom Ferienende wieder Fahrt aufnehme. "Ich denke, da deutet sich jetzt die Herbst- und Winterwelle an, die wir im Oktober wohl wieder sehen werden", sagte Drosten am Dienstagabend in einem Auszug aus dem Podcast „Coronavirus-Update“ bei NDR-Info.