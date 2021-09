Das Millionen-Geschäft mit den FFP2-Masken

Die Maske ist das Symbol der Pandemie. Seit 15. September ist das Tragen von FFP2-Masken im Lebensmitteleinzelhandel, in Tankstellen, Apotheken, Banken, der Post und in öffentlichen Verkehrsmitteln wieder Pflicht. Das kurbelt das Geschäft kräftig an. Aber wie viele Masken werden benötigt und wie läuft das Geschäft dahinter?

Konkrete Zahlen gibt es wenige. Allein der Lebensmittelhandel gab seit März 2020 rund 160 Millionen Masken (MNS, FFP2) großteils kostenfrei an Kunden ab. Die Gesamtkosten schätzt der Handelsverband auf 80 Millionen Euro. Auch aktuell geben Ketten wie Spar die Masken gratis an die Kunden ab. Die Lager sind derzeit noch voll.

Die Bundesbeschaffung (BBG), die Einkaufsagentur der öffentlichen Hand, hat rund 100 Millionen FFP2- und FFP3-Masken für öffentliche Auftraggeber besorgt. Indes hat das Wirtschaftsministerium im Jänner 2021 für 20 Millionen Dollar FFP2-Masken in China geordert, die dort als KN95 zertifiziert sind.