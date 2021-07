Österreichs NBA-Star Jakob Pöltl: "Ich bleibe gern unterm Radar"

Traum vom Finale

Bevor er im August in die USA zurückkehrt, will Pöltl am Trainingscamp des Nationalteams teilnehmen. Dafür braucht es jedoch noch die Freigabe. Danach gilt die volle Konzentration der neuen Saison. Die trotz Corona, so hofft er, so normal wie möglich ablaufen soll. „Eine ganz normale Saison wird es aber wohl eher nicht.“

Pöltl selbst will sich vor allem in der Offensive verbessern: „Da muss ich mit mehr Selbstvertrauen reingehen, facettenreicher werden.“ Gefeilt wird derzeit in erster Linie an der Wurftechnik. Was die Zielsetzung betrifft, müsse man noch einige Personalentscheidungen abwarten. Aber eines ist klar: „Wir sind ein junges Team, wollen zurück in die Play-offs.“ Bis ins Finale sei es eine lange Reise. Ein NBA-Titel bleibt sein großes Ziel.