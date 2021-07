Ein neuer Trainer bedeutet gerne auch eine neue Handschrift. Sind einem Salzburg-Coach wegen der vorgegebenen Spielidee in dieser Hinsicht die Hände gebunden?

Wenn wir jetzt den Verein als Straße sehen würden, dann sind die Leitplanken rechts und links vorgegeben. Aber innerhalb dieser Leitplanken kann sich ein Trainer frei bewegen und entfalten und hat viele Gestaltungsmöglichkeiten. Natürlich will ich der Mannschaft meine eigene Handschrift geben, so wie es die Trainer vor mir auch gemacht haben. Ich bin mir sicher, dass Sie in dieser Saison Dinge sehen werden, die neu sind. Das muss auch so sein, man muss immer wieder neue Inhalte bringen und neue Akzente setzen. Sich zurückzulehnen und einfach nur das zu machen, was vor fünf oder zehn Jahren das Credo war, würde den Verein auf der Stelle treten lassen. Und Stillstand ist bekanntlich Rückschritt.

Ihre erste große Herausforderung ist die Qualifikation für die Champions League. Muss es der Anspruch eines Vereins wie Salzburg sein, jedes Jahr in der Gruppenphase zu spielen?

Red Bull Salzburg steht für hochgesteckte Ziele. Deswegen wollen wir auch in dieser Saison die Gruppenphase der Champions League erreichen. Möglicherweise wird das diesmal wegen des großen Umbruchs ein Stück weit eine größere Herausforderung. Wir wissen, dass das alles andere als eine leichte Aufgabe ist, aber wir gehen das mit vollem Elan an.