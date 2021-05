Titelsammler Red Bull Salzburg: Ein Meister aller Klassen

Beckenbauers Prophezeiung

So eine Elf mit Salzburg-Vergangenheit (plus Lazaro, Ilsanker, Szoboszlai, Hwang, Dabbur) hätte die Qualität, Champions-League-Sieger zu werden. Red Bull Salzburg hingegen wird ein Ausbildungsverein für Europas Eliten bleiben. Mit international gutem Ruf, aber ohne Pokal. So hatte es Franz Beckenbauer, wie er einmal in einem KURIER-Interview verriet, in seiner bayrisch-unverblümten Art dem steirischen Ermöglicher des Salzburger Fußballwunders, Dietrich Mateschitz, schon vor 16 Jahren prophezeit. Als Deutschlands einziger Doppel-Weltmeister (1974 als Spieler, 1990 als Teamchef) noch Konsulent beim Fußball-Einsteiger Red Bull gewesen war.

„Die Champions League, hab i’ dem Didi g’ sagt, kannst mit Salzburg nia g’winnen.“

Dazu ist Salzburg zu klein, zu fein. Vielleicht lebt Beckenbauer, 75, auch deshalb dort.