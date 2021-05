Salzburgs Rekordmann Ulmer: "Und dann ist Hirscher gekommen"

Der Oberösterreicher ist die Verlässlichkeit in Person und vom Salzburger Verein nicht wegzudenken. Unverwüstlich, unbeirrbar und offensichtlich auch unersetzbar: 491 Spiele bestritt der 35-Jährige seit 2009 im Trikot der Salzburger, in dieser Zeit wurde er elf Mal Meister und gewann acht Mal den Cup – kein anderer heimischer Fußballer hat auch nur annähernd so viele Trophäen gewonnen wie der besonnene Andreas Ulmer.

KURIER: Elf Meistertitel für einen Klub. Ist das ein Rekord für die Ewigkeit?