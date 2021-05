Die Zahlen zum achten Salzburger Meistertitel in Folge

85 Tore erzielten die Salzburger bereits zwei Runden vor Schluss. Bei den sieben Meistertiteln in Serie zuvor gelangen nur drei Mal mehr Treffer. Vorige Saison waren es genau 100. In der Saison 2014/’15 waren es 99, das Jahr zuvor sogar 110. In diesen beiden Jahren gab es allerdings auch 36 statt wie derzeit 32 Spiele.

2 Spieltage in dieser Saison sind die Salzburger nicht an der Tabellenspitze gestanden. Nach Runde eins und einem 3:1-Sieg beim WAC (Rapid gewann den Auftakt gegen die Admira 4:1), sowie nach der zehnten Runde und einer 0:1-Niederlage bei der Admira. Zu diesem Zeitpunkt stand der LASK nach einem 3:0-Derbysieg gegen Ried an der Tabellenspitze.

36 Heimspiele in Serie traf der Meister nun bereits in der Liga – das ist ein neuer Klubrekord. Den Bundesliga-Rekord hält Rapid mit 41 Heimspielen in Folge von 1983 bis 1986.