Salzburgs nächster Titel: "Nicht so einfach, wie es ausschaut"

Tränen der Rührung bei Marsch

Trainer Jesse Marsch wird Salzburg mit dem Maximum an nationalen Titeln am Saisonende in Richtung Schwesternklub RB Leipzig verlassen. "Für mich war entscheidend, dass die Jungs sich weiterentwickelt haben", sagte der US-Amerikaner. "Dass sie alles für den Erfolg gegeben haben. Diese Truppe hat in den zwei Jahren viel gezeigt und sogar gegen die besten Gegner auf der ganzen Welt gut gespielt."

Emotional wie kein anderer Salzburg-Coach zuvor war Marsch auf der anschließenden Pressekonferenz. „Ich gebe immer mein Herz“, sagte der 47-Jährige mit Tränen in den Augen. „Nach diesen zwei Jahren auf Wiedersehen zu sagen, fällt unglaublich schwer, denn die Zeit war so schön.“