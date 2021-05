2:0 gegen Rapid: Daka schießt Salzburg zum nächsten Meistertitel

Vor dem achten Titel in Folge muss schon ein wenig tiefer in der Motivationskiste gekramt werden, um die Spannung hochzuhalten. „Das ist ein Finale“ betonte Salzburg-Trainer Jesse Marsch, obwohl die Rapidler beruhigende neun Punkte zurücklagen. Nur das „Sternderl“ (Vorreihung bei Punktegleichheit) hätte noch für einen Wechsel an der Tabellenspitze sorgen können.