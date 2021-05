Klarer LASK-Sieg beim WAC, Sturm Graz bezwingt die WSG Tirol

Der LASK machte einen legeren Abstecher nach Wolfsberg. Trainer Dominik Thalhammer, der an der Seitenlinie modisch elegant im Anzug arbeitet, saß nur auf der Tribüne, weil er am Sonntag zu heftig den Schiedsrichter kritisiert hatte. Und siehe da, Thalhammer trug eine sportlich elegante Trainingsjacke, in Schwarz. So wie sein Ersatz an der Linie, Emmanuel Pogatetz, der allerdings in Rot.