Bayern-Star David Alaba kauft zwei Prozent der Wiener Austria

Es schließt sich der Kreis, denn Alaba kam einst mit zehn Jahren zu den Veilchen, ging in Favoriten in die Kooperationsschule der Austria und kickte im violetten Nachwuchs. Anschließend wurde er an der „Frank-Stronach-Akademie“ in Hollabrunn aufgenommen. Es war Trainer Georg Zellhofer, der den 15-jährigen Alaba am 18. Jänner 2008 im Vorbereitungsspiel gegen das FAC-Team für Wien zum ersten Einsatz in der Profimannschaft verhalf. Im folgenden Trainingslager der Profimannschaft in Spanien folgten drei weitere Einsätze in Vorbereitungsspielen. Unter dem neuen Trainer Dietmar Constantini wurde Alaba am 13. April 2008 für das Auswärtsspiel gegen Altach als Ersatzspieler erstmals in der Bundesliga aufgeboten, ohne dass er allerdings zum Einsatz kam.