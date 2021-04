Die „Fundación Real Madrid Clinic“, die offiziell für Real Madrid Sommercamps für Nachwuchsfußballer organisiert (darunter auch in Wien) bot am Dienstag schon Trikots mit dem Namenszug von David Alaba an. Der Trikot-Flock mit der Nummer 27 kostete 27 Cent (statt zehn Euro). Das „königliche Willkommens-Angebot“ sollte bis Freitag laufen, wurde aber bereits nach wenigen Stunden wieder gelöscht.

Langfristiger Vertrag?

Vor einer Woche hatte der TV-Sender Sky vermeldet, dass der 28 Jahre alte österreichische Nationalspieler „zeitnah“ einen Fünfjahresvertrag bis 2026 beim Champions-League-Rekordsieger unterzeichnen wird. Von den beiden Vereinen gibt es dafür allerdings immer noch keine Bestätigung. „Er hat mir das noch nicht gesagt“, meinte Bayerns scheidender Trainer Hansi Flick zuletzt.