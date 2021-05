Rapid, Sturm, LASK: Wie heiß das Rennen um Platz zwei noch wird

Wenn Sturm Graz und Rapid aufeinandertreffen, dann ist das nicht nur ein Klassiker, sondern aufgrund der größten Anhängerschaften des Landes seit Jahren eines der emotionalsten Duelle. Ganz besonders heiß könnte es kommenden Sonntag werden. Mit einem Heimsieg würden die Steirer in der vorletzten Runde an Punkten mit den Wienern gleichziehen, sie wegen des aktuell um elf Tore schlechteren Torverhältnisses aber (noch) nicht überholen.

Rapid, das seit 18 Runden auf Platz zwei steht (nach einem 4:1-Sieg gegen Sturm am 22. Jänner), könnte diesen dann ausgerechnet in der letzten Runde verlieren. Dazu müsste man am 22. Mai aber auch im Finish gegen den LASK Federn (und Punkte) lassen.