Bilyk: "Ich habe gewusst, dass wir noch eine Chance haben"

Auch am Tag nach Österreichs letztem EM-Spiel in Wien laufen die Szenen der letzten Spielminute beim 36:36 gegen Weißrussland in den Gedanken mancher Beteiligter noch wie in Zeitlupe ab.

Es stand 35:36 - 19 Sekunden waren noch zu spielen. Der Weißrusse Mikita Vailupau scheiterte an Österreichs Goalie Thomas Bauer. Ein Remis würde Österreich im Abschlussspiel der EM-Hauptrunde den achten Endrang sichern – das bislang beste Ergebnis im Herren-Handball.