Harz im Handball: Der Klebstoff, der Traumtore ermöglicht

Am Donnerstag, 18.15 Uhr, geht es für Österreichs Team weiter bei der Handball-EM. In der Wiener Stadthalle ist die Handball-Macht Kroatien der erste Gegner in der Hauptrunde.

Aufmerksame Beobachter, die noch keine Handball-Experten sind, werden sich womöglich fragen, warum der Ball nach wenigen Minuten aussieht, als wäre er 15 Jahre alt.

Das liegt am Harz, das die Profis an ihren Händen kleben haben und das aus dem modernen Handball nicht wegzudenken ist. Österreichs Flügel Robert Weber erklärt: „Es ist ein Hilfsmittel, um den Ball griffiger zu machen.“ Besonders Spieler wie Weber, die von außen werfen, profitieren von den Möglichkeiten mit dem Pick oder Kleber, wie es in der Handballsprache heißt. „Es hilft bei den Effetbällen. Ein Wuzzler wäre ohne Harz nicht möglich.“ In seiner Jugend war die Verwendung noch verpönt. „Man will den Kids lernen, ohne Harz zu spielen. Im Profibereich ist es aber nicht mehr wegzudenken.“