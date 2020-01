Handball-EM: Perfekte Zutaten für Österreichs Galadinner

Wenn Österreichs Handballer wissen wollen, was auf sie ab Donnerstag in der Hauptrunde der Heim-EM zukommt, dann müssen sie nur in ein Eck der Wiener Stadthalle blicken. Dort steht seit Kurzem ein Podest, auf dem das deutsche Fernsehen sein Studio errichtet, und das keinen Zweifel aufkommen lässt: Obwohl die Endrunde seit einer Woche läuft, beginnt das Turnier für die großen Nationen erst jetzt so richtig.Dass Österreich Teil dieses illustren Kreises der Top zwölf ist, ist eine erfreuliche Tatsache und das Resultat vieler richtiger und einiger mutiger Entscheidungen. Wie kam es dazu und was ist ab sofort zu erwarten?