Handball-Teamchef Pajovic - ein Boss, aber kein Diktator

„Die Erfahrung hat uns gelehrt, dass wir gut gefahren sind mit Trainern, die vor Kurzem noch selbst Spieler waren und dementsprechend nah am Geschehen sowie an den Spielern dran sind“, erinnert sich Patrick Fölser, der Sportdirektor des Verbandes.Noch in Graz brachte Ales Pajovic als Spielertrainer seiner Mannschaft die Feinheiten des Welthandballs bei. Seine Fähigkeiten standen außer Zweifel. Der Rückraumspieler blickt auf eine Ausnahmekarriere in Slowenien, Spanien und Deutschland zurück. Meistertitel, Champions-League-Trophäen und eine EM-Silberne schmücken seine Vita. Dennoch sagt der Slowene: „Man muss sich als Trainer schon auch ein wenig von seiner Spielerkarriere lösen können.“