Österreichs Handball-Team: „Wir sind eine abgezockte Truppe“

Nur nicht rechnen wollen die Österreicher vor dem letzten Gruppenspiel am Dienstag gegen Nordmazedonien. Dass eine Niederlage mit drei Toren Differenz zum Aufstieg reichen sollte, darüber wollte niemand reden. „Ich bin hier, weil ich jedes Spiel gewinnen will. Mit den Fans im Rücken haben wir es heute am Ende gedreht“, sagte Lukas Herburger.

Ähnlich sieht es Nikola Bilyk, der in den ersten beiden Partien 21 Treffer erzielte: „Das sind Gänsehautmomente hier.“ Dass Österreich in beiden Spielen die Siege mit einer starken Schlussphase sicher stellte, sei auch ein Zeichen mentaler Stärke – Bilyk: „Es zeigt, dass wir Selbstvertrauen haben und bis zum letzten Pfiff spielen. Es wird ein Vorteil in den nächsten Partien sein, zu wissen, dass wir auch nach einem Rückstand gewinnen können.“