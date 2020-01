EM-Traum geht weiter: Österreich schlägt auch die Ukraine

Österreichs Teamchef Pajovic stellte alsbald auf eine offensivere 5:1-Deckungsvariante um, die Wucht durch einen vorgezogenen Spieler nahm er dem Gegner damit aber nur bedingt. Auch ein Tormannwechsel zu Eichberger, in der Auftaktpartie gegen Tschechien einer der Sieggaranten, zeigte zunächst noch keine Wirkung.

Variable Angriffe

Immerhin in der Offensive setzten die Gastgeber ihr Vorhaben nahezu tadellos um. Der Teamchef hatte im Gegensatz zum Freitag variablere Angriffe gefordert, und seine Schützlinge hielten sich an diese Vorgabe. Die Außenspieler wurden besser, weil gezielter in Szene gesetzt, der Kreisspieler im Zentrum ebenso.

Absetzen konnte sich dennoch keine beider beiden Mannschaften in den ersten dreißig Minuten. Immerhin einen kleinen mentalen Vorteil verschaffte sich Österreichs Team im Finish – mit 18:17 ging es in die Kabine.