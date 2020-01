Krimi zum EM-Abschluss: Österreicher schreiben Geschichte

Bereits am Nachmittag war in der Stadthalle das Topspiel um Platz eins in der Hauptrundengruppe festgestanden. Den Spitzenplatz sicherte sich Spanien nach einem 22:22 gegen Kroatien. Damit stehen auch die Halbfinalpaarungen am Freitag fest: Kroatien fordert Norwegen, die Spanier bekommen es mit Slowenien zu tun. Semifinale sowie Endspiel (Sonntag) finden in der Tele2-Arena von Stockholm statt.