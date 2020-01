Wie sich Österreichs Handballer auf EM-Duelle vorbereiten

Pro EM-Spiel sitzt das gesamte Nationalteam in zwei großen Videobesprechungen, der Rest wird in Kleingruppen (Innenblock, Tormänner, etc.) und individuell analysiert. „Vor dem Spiel gegen Nordmazedonien habe ich mir alle Würfe von Linkshändern gegen ihren Tormann angesehen“, erklärt Linkshänder Janko Bozovic. Co-Trainer Gierlinger bestätigt: „Wenn du abspringst und nachdenken musst, wo du hinwerfen willst, ist es meist zu spät. Um die Abläufe verinnerlicht zu haben, musst du die Abwehrmuster der Torleute oft gesehen haben.“

Den größten Aufwand betreiben Torleute. Bei ihnen passiert am meisten intuitiv. 70 Prozent der Paraden verdanke er dem Videostudium, meint Thomas Bauer.

Nicht nur bei der Gegneranalyse hilft die Technik. Zwei Mal am Tag, in der Früh und am Abend, bekommen die Spieler Fragebögen zugeschickt. Wie gut und lange haben sie geschlafen? Wie intensiv war für sie das Training? „In der Trainingssteuerung sind für uns nicht nur medizinische Daten wertvoll, sondern auch die Selbsteinschätzungen“, sagt Gierlinger. Philipp Albrechtsberger