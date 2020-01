Handball-EM: Österreich verspielt Sensation gegen Spanien

Nach der zweiten Niederlage im zweiten Spiel der EM-Hauptrunde in Wien geht es für Österreich maximal um Rang drei in der Gruppe. Auf dem Weg dorthin wartet am Montag Deutschland (20.30 Uhr). Spanien nimmt mit dem Punktemaximum Kurs auf das Halbfinale in Stockholm.

Dabei sollte die Spielweise der Spanier nach Meinung des Teams den Österreichern eher liegen als jene der Kroaten, die zum Hauptrundenauftakt Rot-Weiß-Rot deutlich die Grenzen aufgezeigt hatten. Dazu kam das gute Omen: Zum Einstand von Teamchef Pajovic im Frühjahr hatten die Österreicher überraschend gegen den Europameister gewonnen – allerdings in einem Testbewerb.