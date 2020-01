EM-Duell mit Spanien: Die erfolgreichste Sportnation der Welt

Sechs Jahre verbrachte Handball-Teamchef Ales Pajovic in Spanien, mit Ciudad Real wurde er Meister und Champions-League-Sieger. Gefragt danach, was er außer Trophäen noch aus seiner Zeit im Süden mitgenommen hat, antwortet der Slowene: „Den Lebensstil und die Vorliebe für die Siesta.“

Wer dem 41-Jährigen nun einen Hang zur Trägheit nachsagen will, der irrt. Neben seiner Offenheit zeichnet Pajovic sein Arbeitseifer aus. Er weiß längst alles über den nächsten Gegner in der EM-Hauptrunde, wenngleich es mehr Stärken als Schwächen zu analysieren gibt vor dem Duell mit Titelverteidiger Spanien am Samstag (18.15 Uhr/live ORF1). Der amtierende Europameister ist bisher mühelos durch das Turnier spaziert, eine Ausnahmeleistung in der Vorrunde gegen Deutschland genügte, um sich erneut in die Mitfavoritenrolle für eine Medaille zu werfen.

Bei Spanien und Sport denkt man freilich nicht zu allererst an Handball. Tun die Spanier auch nicht wirklich. Und sie haben jede Menge gute Gründe dafür.