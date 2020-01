Handball-EM: Kroatien zeigt Österreich die Grenzen auf

Große Klasse

In der Abwehr arbeiteten die Österreicher, angeführt von einem erneut gut eingestellten Tormann Eichberger, lange Zeit solide. Doch Kroatien antwortete mit Klasse. Kein Wunder. Die nominell erste Aufbaureihe bestand aus Profis von Kiel, Barcelona und Szeged. Alle drei Klubs sind aktuell Anwärter auf den Sieg in der Champions League. Österreich konnte auf der anderen Seiten aufbieten: Kiel-Toptalent Bilyk sowie Zivkovic und Zeiner vom österreichischen Verein aus Hard. Jetzt nichts gegen Hard. Die Käsespätzle schmecken am Bodensee bestimmt besser als in Deutschland, Spanien und Ungarn.