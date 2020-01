Handball-EM: Das ist Österreichs Gegner Kroatien

Klare Verteilung der Favoritenrolle

Kroatiens Coach Lino Cervar, der seine Karriere Anfang der 1990er-Jahre auch von Klagenfurt aus startete, wo er den SVVW trainierte, ist Bozovic aus seiner Saison bei Metalurg Skopje 2015/16 bestens bekannt. "Ein echter Fuchs, für mich einer der besten Trainer der Welt. Ich habe irrsinnig viel von ihm gelernt. Dass er vor allem auf die Deckung Wert legt, sieht man auch aktuell bei den Kroaten", sagte Bozovic über die 69-jährige Legende.

"Man muss realistisch sein, sie sind der Favorit", sagt ÖHB-Teamchef Ales Pajovic. Ein Blick auf einige der Begegnungen aus der jüngeren Vergangenheit zeigt aber, dass sich Österreich durchaus Hoffnungen machen darf - mehrmals brachte man die Kroaten da in Bewerbsspielen an den Rand einer Niederlage. So etwa beim 23:26 in der Hauptrunde der Heim-EM 2010 und beim 30:32 in der Gruppenphase der WM 2015.