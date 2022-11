Als Fußball Iran und USA für 90 Minuten näher zusammenbrachte

Am Anfang gab es Blumen, am Ende eine Niederlage. Das Aufeinandertreffen zwischen den USA und Iran im Rahmen der Weltmeisterschaft in Frankreich 1998 war wohl das politisch beladenste Fußballspiel aller Zeiten.

Ein Spiel wie kein anderes verlangt auch eine spezielle Behandlung. Vielleicht war es auch kein Zufall, dass der Schiedsrichter in Lyon am 21. Juni 1998 ein Schweizer war: Urs Meier, der doppelt Unparteiische, quasi. Die FIFA hatte die Sicherheitsvorkehrungen rund um die beiden Teams auf das Maximum erhöht, versuchte alles, damit bei diesem Spiel der Fußball im Mittelpunkt steht. Klingt bekannt. Doch auch damals war es schon unmöglich.

Tage vor dem Spiel war die größte Sorge des iranischen Regimes, dass laut FIFA-Statuten der Iran (in diesem Spiel "Team B") auf die Amerikaner zugehen müsste, um ihnen die Hand zu schütteln.