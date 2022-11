Deutscher Protest bei WM in Katar: Stummschalten fehlgeschlagen

Die Foto-Aktion vor dem ersten Spiel Deutschlands gegen Japan war lange nicht so mutig wie etwa der stille Protest der iranischen Teamspieler vor dem Spiel gegen England am Montag, die durch das Nicht-Singen der Hymne ein Zeichen gegen das Regime in der Islamischen Republik Iran setzten. Und dennoch ist es ein starkes Zeichen. Und man kann nur hoffen, dass sich auch noch andere anschlie├čen. Die FIFA wird sich merken m├╝ssen, dass es beim Thema Menschenrechte keinen Stummschalt-Knopf gibt.