Fußball-WM in Katar live: So steht es bei Deutschland gegen Japan

Nach zwei enttäuschenden Großereignissen will die deutsche Nationalmannschaft bei der Weltmeisterschaft in Katar wieder die berüchtigte Turnierform an den Tag legen. Die DFB-Elf zählt heuer zwar nicht zu den absoluten Top-Favoriten, als Mitfavorit sollte man das Team von Trainer Hansi Flick jedoch auf der Rechnung haben. Der Grundstein für ein erfolgreiches Abschneiden soll am Mittwoch (14 Uhr/live ORF1) im Auftaktspiel gegen Japan gelegt werden.