Im Vorjahr begeisterte der umtriebige Schauspieler im Kino auch in Andreas Prohaskas Alpen-Western „Das finstere Tal" und als schizophrener Vater in "Hirngespinster". Im Fernsehen sorgte er im ORF-Landkrimi "Alles Fleisch ist Gras" zu Weihnachten nicht nur mit vorarlbergerischer Sprachfärbung für Irritationen.

Der vielfach mit Theater-, Film- und Fernsehpreisen ausgezeichnete Moretti wurde 1959 als Tobias Bloeb geboren. Nach der Matura begann er in Wien ein Kompositionsstudium, wechselt dann aber an eine Schauspielschule in München. Die bayerische Hauptstadt ist, was das Theater betrifft, bis heute seine Heimat geblieben – seit der Spielzeit 2011/2012 ist er am dortigen Residenztheater tätig. Zudem war er u. a. bei den Salzburger Festspielen im „Jedermann“ der Teufel und der Gute Gesell und, 2005, als König Ottokar einer Inszenierung mi Martin Kusej zu sehen, mit dem er auch in München arbeitet. Auch an den verschiedenen Spielstätten der Burg in Wien konnte man ihn genießen, u.a. mit Gert Voss im „Faust“ 2009 (Regie: Matthias Hartmann).

Daneben betätigte sich Moretti, der in der Nähe von Innsbruck einen Bauernhof bewirtschaftet, auch im Klassik-Bereich und als Opern-Regisseur. So arbeitete er mehrfach mit Nikolaus Harnoncourt in Wien, Salzburg und Zürich zusammen. Vor allem aber ist Tobias Moretti, der einen Bauernhof bewirtschaftet, ein hervorragender Film- und TV-Schauspieler. Breiteste Popularität erfuhr er als Richie Moser im „Kommissar Rex“. Davon konnte sich Moretti mit hochwertige TV-Rollen emanzipieren, wie etwa „Schwabenkinder“, „ Andreas Hofer“, „Die Rückkehr des Tanzlehrers“, „Das jüngste Gericht“, „Speer und er“ oder „Mobbing“ einreiht. Im Kino sorgte seine Darstellung des Ferdinand Marian in „Jud Süß“ teilweise für große Begeisterung, der Film selbst blieb aber umstritten.