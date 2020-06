Simon Schwarz

Der Sohn eines Theaterwissenschaftlers und einer Germanistin wurde 1971 in Wien geboren. Neben einer Tanzausbildung im Tanzforum Wien und am Tanztheater in Zürich sowie einer klassischen Ballettausbildung nahm er Schauspielunterricht in Zürich und Berlin.

Es folgten Theaterengagements am Stadttheater Klagenfurt, am Stadttheater Luzern und am jolie théâtre in Basel ("Der nackte Wahnsinn" von Michael Frayn). 1996 feierte er in der Fernsehserie "Spiel des Lebens" sein Fernsehdebüt. Es folgten einige nationale Film- und Fernsehproduktionen, ehe Schwarz 1998 mit Stefan Ruzowitzkys Film "Die Siebtelbauern" bekannt wurde. Für diesen Film erhielt Schwarz den Max-Ophüls-Preis als Bester Nachwuchsdarsteller wie auch beim Festivale de Geneve. 1999 kam es dann nochmals zur Zusammenarbeit mit Ruzowitzky für den grandiosen Thriller "Anatomie".

Zu seinen weiteren Filmen zählen u.a. "Wanted" (1999), "Richtung Zukunft durch die Nacht" (Max-Ophüls-Spezialpreis), "Vollgas" (Max-Ophüls-Forderpreis 2002) und "Nordwand" (2008).

Fürs Fernsehen spielte er binnen kurzer Zeit in einer Fülle von Produktionen mit: In den "Trautmann"-Krimis war er als Wolfgang Böcks Assistent Burschi Dolezal zu sehen, er spielte in "Tatort"- Folgen und "Schnell ermittelt", in der "Gottesanbeterin", "Kottan ermittelt - Rien ne va plus" oder jüngst in David Schalkos TV-Serie "Braunschlag".