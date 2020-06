Miriam ist todkrank, hält das aber vor ihrer Familie geheim. Damit ihre Kinder nicht ohne Mutter aufwachsen müssen, versucht sie in der Zeit, die ihr noch bleibt, ihren Mann mit seiner Ex-Frau zusammen zu bringen. Das ZDF-Drama „Pass gut auf ihn auf“ berührt, ohne kitschig zu werden. Dafür sorgt Hauptdarstellerin Julia Koschitz, die heuer erstmals für eine KURIER ROMY nominiert ist.

Koschitz, Jahrgang 1974, wurde in Brüssel geboren, ist Österreicherin und lebt heute in München. Ihre Schauspiel-Ausbildung erhielt sie nach dem Abitur in Frankfurt am Franz-Schubert-Konservatorium in Wien. Von dort ging es direkt ins Engagement und sie spielte auf kleinen und mittleren Bühnen in Deutschland. Dort schlüpfte sie in Figuren wie die Marie in Büchners „Woyzeck“ oder die Annie in Franz Xaver Kroetz‘ „ Oberösterreich“, sie spielte die Johanna in Schillers „Die Jungfrau von Orleans“ aber auch die Sonja in Yasmina Rezas „Drei Mal Leben“.