Miriam Stein

"Unsere Mütter. Unserer Väter“ war ein kontroverser TV-Höhepunkt des diesmaligen ROMY-Jahres. Die bedrückende wie aufrüttelnde Geschichte von fünf jungen Frauen und Männer und eines schrecklichen Krieges. Eine von Ihnen ist Charlotte, führergläubig und treudeutsch, bis sie, die Frontschwester, das allseitige Grauen kennenlernt und erdulden muss. Die Jury ehrt Miriam Steins nuancierte wie berührende Darstellung der Charlotte mit einer Nominierung in der Publikums-Kategorie Beliebteste Schauspielerin.

Ursprünglich wollte die gebürtige Wienerin Stein Tänzerin werden, Hüftprobleme stoppten diese Karriere. Eine andere hob an: Schon mit 11 stand sie in Peter Reichenbachs Flüchtlingsdrama „Das Mädchen aus der Fremde“ vor der Kamera. Für die Darstellung der Neda erhielt sie mit 13 den Förderpreis des Deutschen Fernsehpreises. Hin und wieder drehte sie, machte Matura und in Zürich den Masters of Arts, auf das ein Auslandsjahr in Paris folgte.