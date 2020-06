Der Arbeitskampf hat sich ausgezahlt: Hilde Dalik, die in der romantischen Komödie "Die Werkstürmer" eine Gewerkschafterin mit Herz spielt, ist zum zweiten Mal für eine KURIER ROMY nominiert. In Andreas Schmieds Debütfilm durfte die Wienerin auch einmal in einer Kinohauptrolle glänzen: Babs steckt in schwierigen Lohnverhandlungen mit den Chefs eines Stahlwerks und trifft in dem steirischen Nest wieder auf Ex-Freund Patrick ( Michael Ostrowski), dem nicht nur die Zukunft der Arbeiterschaft am Herzen liegt, sondern auch Babs. "Die Werkstürmer" war 2013 jener österreichische Spielfilm, der am meisten Zuschauer ins Kino lockte.

Hilde Dalik pendelt in ihren Arbeiten zwischen Josefstadt und Comedy-Show. Gelernt hat die vielsprachige Könnerin am Konservatorium der Stadt Wien. Dem ernsthaften Publikum mag die 1978 geborene Wienerin in Paulus Mankers Alma-Produktionen in Berlin und Petronell begegnet, den Zusehern der "Lottosieger" auch als Komödiantin ein Begriff sein.

In den vergangenen Jahren gab Hilde Dalik Gastrollen in fast allen aktuellen Krimiserien in Österreich und punktete mit ihrer Arbeit in Fernsehfilmen wie "Das Wunder von Kärnten" oder in Kinofilmen wie "Echte Wiener - die Sackbauersaga".