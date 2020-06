Bibiana Zeller

Auch in den vergangenen Jahren war sie in vielen Ur- und Erstaufführungen zu sehen, etwa in Gert Jonkes „Chorphantasie“ , „Die versunkene Kathedrale“ von Christiane Pohle oder Friederike Hellers Handke-Inszenierungen „Untertagblues“ und „Spuren der Verirrten“. Zuletzt war sie im Rahmen der Festwochen 2013 in Molières „Tartuffe“ in der Regie von Luc Bondy auf der Bühne zu sehen. Auch Zellers Filmografie liest sich eindrucksvoll: Als Frau Kottan in der Fernsehserie „Kottan ermittelt“ erlangte sie in den frühen 80er-Jahren große Popularität. 2002 war sie etwa in Wolfgang Murnbergers TV-Krimi „ Taxi für eine Leiche“ zu sehen. Besonders beliebt war sie als Herta in der Serie „Julia - Eine ungewöhnliche Frau“.

Bei der jüngsten ORF-Erfolgsserie „Copstories“ war sie ebenfalls mit von der Partie. Für das Kino spielte die am 25. Februar 1928 geborene Zeller unter anderem in Michael Glawoggers Film „Die Ameisenstraße“ (1995), in Robert Dornhelms Streifen „Der Unfisch“ (1997) oder in Xaver Schwarzenbergs „Zuckeroma“ (2004). 2010 folgte ein weiterer Auftritt in Peter Patzaks „Kottan ermittelt: Rien ne va plus“, 2011 stand sie in der Glavinic-Verfilmung von „Wie man leben soll“ (Regie: David Schalko) und in der Folge in Hüseyin Tabaks „Das Pferd auf dem Balkon“ und Tobi Baumanns „Gespensterjäger“ vor der Kamera.