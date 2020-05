Corinna Harfouch

Ausbildungen als Krankenschwester und Textil-Ingenieurin gingen der Laufbahn als Schauspielerin voraus - Harfouch studierte 1978 bis 1981 Schauspiel an der Hochschule für Schauspielkunst Ernst Busch in Berlin und war Meisterschülerin bei Vera Oelschlegel im Theater im Palast. 1989 war sie zunächst am Deutschen Theater in Berlin, dann an der Volksbühne, wo sie eine der wichtigsten Protagonistinnen des Intendanten Frank Castorf wurde. Aufsehenerregend war ihre Interpretation des Generals Harras in "Des Teufels General" von Carl Zuckmayer (Regie: Frank Castorf). Für diese Rolle wurde sie 1997 von den deutschen Kritikern zur Schauspielerin des Jahres gewählt.

Dem Fernsehpublikum ist sie durch Rollen in Sendereihen wie "Unser Lehrer Doktor Specht" und "Eva Blond" bekannt geworden. Sie ist regelmäßig in Tatort-Folgen zu sehen und spielte 2010 unter der Regie von Mark Schlichter "Tod einer Schülerin".



Sie ist die Synchronstimme der französischen Schauspielerin Isabelle Huppert und hat mehrere Hörbücher gesprochen.



Ihre Arbeit wurde bereits mehrfach ausgezeichnet - unter anderem mit einer Goldenen Kamera, einem Deutschen Fernsehpreis, einem Deutschen Filmpreis und einem Grimme-Preis. Heuer ist sie zum zweiten Mal für die KURIER ROMY als "Beliebteste Schauspielerin" nominiert.