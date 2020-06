Auf der Bühne überzeugt er dieser Tage als desillusionierter Politiker (in Jean-Paul Sartres Drama "Die schmutzigen Hände" im Landestheater Niederösterreich), im Fernsehen gibt er er seit Anfang des Jahres den windigen Geschäftemacher – die "Vorstadtweiber" wurden trotz anfänglicher Kritiker-Zurückhaltung zum Publikums-Renner.

Der 46-jährige Kärntner Juergen Maurer ist immer wieder für eine Überraschung gut: Er war der ernste Kinderarzt Wenninger im Emmy-ausgezeichneten Fernsehfilm "Das Wunder von Kärnten", der smarte Ermittler und Hundeflüsterer im "Kommissar Rex" – ebenso wie der bewaffnete Geiselnehmer in "Soko Donau".

In jeder dieser Rollen wusste er zu überzeugen.

Schauspielschule hat der vielbeschäftigte Film-und Fernsehschauspieler nie besucht, ursprünglich wollte Juergen Maurer Lehrer werden, Kunsterzieher, drei Jahre hat er an der Akademie der bildenden Künste Grafik studiert. Nach wie vor zeichnet Maurer viel, für ausstellungswürdig hält er seine Werke allerdings nicht.

16 Jahre war er fixes Ensemblemitglied des Burgtheaters. Er wäre der letzte verbeamtete Schauspieler der Burg gewesen – eine schreckliche Vorstellung für ihn als Künstler. Denn Sicherheit sei keine gute Voraussetzung für die Kunst.

Dass er nach wie vor auf der Homepage der Burg zu sehen ist, hat ihm erst kürzlich einen Job in Paris verschafft: An der Opera National de Paris spielte Maurer die einzige Sprechrolle in Mozarts "Entführung aus dem Serail", den Bassa Selim. Wie es dazu kam? Regisseurin Zabou Breitman und Dirigent Philippe Jordan hatten sein Bild auf der Burgtheater-Homepage entdeckt.

Dass die ORF-Serie "Vorstadtweiber", in der er den umtriebigen Immobilienmakler Georg spielt, zunächst verrissen wurde, hat ihn geärgert. Mittlerweile ist die Sozialsatire allerdings längst etabliert, die zweite Staffel ob des großen Publikumserfolgs fixiert. Und Maurer? Der könnte demnächst seine erste ROMY in Händen halten.