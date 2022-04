Corinna Milborn: "Pressefreiheit ist nicht einfach da"

Auf verständliche Information setzt Milborn auch beim Thema Corona, im Herbst etwa mit einer eigenen Fragestunde zur Impfung. „Von der Politik hat es zu dem Zeitpunkt geheißen: Es hat jetzt jeder alle Informationen, um sich zu entscheiden.“ Dass dem nicht so war, habe sich nach einem Aufruf an das Publikum gezeigt, Fragen einzuschicken: „Es war Wahnsinn: Wir haben 10.000 Nachrichten bekommen.“

Generell müssten Medien ihr Publikum stärker in den Fokus nehmen. „Mir ist extrem wichtig, mir immer wieder in Erinnerung zu rufen, für wen ich Journalismus mache – nämlich nicht für die Kollegen und nicht für die Politik. Sondern für die Leute, die von der Arbeit nach Hause kommen und dann den Fernseher aufdrehen. Ich stelle mir immer die Frage: Was ist für diese Personen notwendig zu wissen?“, so Milborn. „Journalismus sollte nie ein Wettlauf der Eitelkeiten sein. Man läuft leicht Gefahr, dass es nur darum geht, die Geschichte als erster zu haben. Ins Erklären wird dann oft weniger Energie gesteckt, weil das wahre Zielpublikum andere Journalisten sind.“ Aber es gebe immer Leute, die „neu einsteigen, die davor vielleicht kaum Nachrichten konsumiert haben. Diesen Wissensstand muss man auch immer miteinbeziehen.“

Zur umstrittenen Corona-Berichterstattung anderer Privatsender sagt Milborn: „Journalisten haben Standpunkte, von denen aus sie berichten und deswegen ist Medienvielfalt wichtig. Es soll verschiedene Blickwinkel auf das Geschehen geben. Aber was man nicht machen kann, ist, dass man das Geschehen woanders hin zerrt, zu seinem eigenen Standpunkt, indem man es verfälscht.“