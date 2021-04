„Gebe den sozialen Medien die Schuld“

Die wachsende Zahl von Corona-Leugnern, die im Internet in teils sehr abstruse Fahrwasser geraten, beobachtet Milborn mit Sorge: „Leute, die Schulmedizin ablehnen gab es immer. Aber Corona ergibt eine sehr explosive Mischung, weil das Thema von extremen Rechten besetzt wird. Die finden da einen Pool von Leuten vor, die teilweise noch nie etwas mit ihnen zu tun hatten. So können sie sie vereinnahmen.“

Ein wichtiger Faktor sei die grassierende Unsicherheit von Teilen der Bevölkerung, die von einem Lockdown in den nächsten taumelt. Damit einher gehen steigende Bildschirmzeiten: „Die Menschen landen oft innerhalb weniger Wochen in einer komplett anderen Realität und beschreiben das auch so.“ Hauptverantwortlich dafür seien Youtube und Facebook, sagt Milborn. „Das Problem ist aber nicht nur, dass die Inhalte da sind – das Internet ist schließlich groß und da steht viel Blödsinn, den keiner liest – sondern: Die künstliche Intelligenz steuert, was einem serviert wird.“ Die berühmten Algorithmen leisten ihren Beitrag dazu, die Menschen auf digitaler Fast-Food-Diät zu halten: „Google – Besitzer von Youtube – ist eine Megamaschine, die die ganze Zeit beobachtet, wo deine Aufmerksamkeit ist. Wenn einen irgendwas aufregt und man ein paar Sekunden länger dran bleibt, bekommt man mehr von diesen Inhalten. Da kommt dann mehr und mehr und mehr, radikaler und radikaler.“

Die Systeme knüpfen dort an, wo wir fast automatisch reagieren: „Wut ist ein starkes Gefühl, das einfach gut klickt.“ Nichts ahnend tappen wir von Algorithmen gesteuert kollektiv in eine Empörungsfalle, warnt die Journalistin. „Man kann sich gegen Gefühle und Empörung nicht wehren, sie sind schneller und unmittelbarer als Gedanken. Google/Youtube und Facebook nützen das mit ihren Datensammlungen und Algorithmen, um Menschen dranzuhalten. Das führt dazu, dass die absurdesten Theorien viral gehen.“