Endlich wieder Gala: Die 33. KURIER ROMY im Liveticker

Andi Knoll ist "Mr. ROMY"

Durch den Abend führt einmal mehr ORF-Moderator Andi Knoll, den man mittlerweile "Mr. ROMY" nennen kann. In den letzten beiden Jahren überraschte er die Gewinnerinnen und Gewinner an ungewöhnlichen Orten mit den goldenen Statuetten. Mehr als ein schönes Ersatzprogramm in der Pandemie. Er erhält heuer Unterstützung von Schauspieler Markus Freistätter, der die Kategorien „Entdeckung weiblich“ und „Entdeckung männlich“ präsentiert. Der ORF produziert die Sendung unter der Regie von Heidelinde Haschek. Sie dirigiert in der Hofburg zehn Kameras, um den Abend spektakulär in Szene zu setzen.