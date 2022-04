Stars, Tratsch und die schönsten Roben: Live vom roten Teppich der KURIER ROMY-Gala

Wer wird sie wohl bekommen, die begehrte 30,5 cm hohe, goldene Statue? Eines ist jedenfalls gewiss: Bevor die Gewinner bekanntgegeben werden, gibt's ein Stelldichein der Stars auf dem Red Carpet der KURIER ROMY-Gala in der Wiener Hofburg.

Und da wird natürlich ganz genau hingeschaut, was die Promis so tragen und genau hingehört, was sie so zu erzählen haben.

KURIER Society-Chefin Lisa Trompisch ist live vor Ort und bringt das eine oder andere spannende oder witzige Detail der Nominierten und hochkarätigen Gäste ans Tageslicht.