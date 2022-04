ROMY-Gala 2022: Silvia Schneider zeigt sich mit neuer Liebe

Nun machte die TV-Moderatorin ihre neue Liebe offiziell. Zur ROMY 2022 kam sie gemeinsam mit dem S√§nger. Auf dem roten Teppich posierten sie zusammen f√ľr die Fotografen in der Wiener Hofburg. Jamie Harrison ist aus Galway in Irland und lebt seit ca 2,5 Jahren in √Ėsterreich. W√§hrend der Veranstaltung hat er au√üerdem die wichtige Rolle √ľbernommen, das Handy seiner Partnerin zu tragen.